banner107
Koopspor çok farklı
Koopspor çok farklı
10 0
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
66 0
 
4 0
72 0
10 0
38 0
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
502 0
banner82
banner147

Şampiyon Blisset

banner27

Winter Challenge Golf Turnuvası CMC'de yapılırken, 70 Net ile Graham Blisset şampiyon oldu

Şampiyon Blisset
banner137

CMC Golf Kulübü'nde 28 Ocak Pazar gün gerçekleşen geniş katılımlı Winter Challenge Golf Turnuvasında 70 Net ile Graham Blisset şampiyon oldu. 
Full Handicap ve Strokeplay formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 72 Net ile Peter Doe alırken, Hasan Garabli 76 Net ile üçüncü oldu. Turnuva sonrasında dereceye giren golfcülerin ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı Engin Portakalcıoğlu ve Kaptan Yardımcısı Stuart Walker Saville tarafından verildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.