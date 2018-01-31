Şampiyon Blisset

Winter Challenge Golf Turnuvası CMC'de yapılırken, 70 Net ile Graham Blisset şampiyon oldu

CMC Golf Kulübü'nde 28 Ocak Pazar gün gerçekleşen geniş katılımlı Winter Challenge Golf Turnuvasında 70 Net ile Graham Blisset şampiyon oldu.

Full Handicap ve Strokeplay formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 72 Net ile Peter Doe alırken, Hasan Garabli 76 Net ile üçüncü oldu. Turnuva sonrasında dereceye giren golfcülerin ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı Engin Portakalcıoğlu ve Kaptan Yardımcısı Stuart Walker Saville tarafından verildi.