Salon, havuz ve pistlere yeşil ışık

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, salon, havuz ve motor sporları ile uğraşan federasyon, dernek ve kurumlara bekledikleri müjdeyi verdi.

Mehmet Özbilgehan'ın açıklaması şöyle: "Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli, ilgili federasyonlar ve motor sporları örgütleri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 15 Haziran Pazartesi’nden itibaren kapalı spor salonları ve yüzme faaliyetleri ile motor sporları etkinlikleri tekrardan başlıyor. Gelinen bu süreçte gerekli sağlık tedbirlerini alarak, halkımıza spor dolu sağlıklı günler dilerim."