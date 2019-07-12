Salih ve İzgi şampiyon

20 Temmuz kutlama etkinlikleri çerçevesinde U13 Badminton Şampiyonası yapılırken, Salih Öztürk ve İzgi Mertdin şampiyon oldular

Badminton Federasyonu tarafından 2O Temmuz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 13 Yaş Altı KKTC Şampiyonası dün YDK Spor Salonunda yapıldı.

Saat 08.30’da başlayan karşılaşmalar saat 14.00’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 29 maç oynandı. Özellikle tek bayanlar finalinin müthiş bir çekişmeye sahne olduğu turnuvada, İzgi Mertdin uzatmaya giden maçta Nehir M. Deniz’i 2-1 yenerek şampiyon olmayı başardı. Erkelerde Salih D. Öztürk rakibi Başar Kuzel’i yenerek şampiyon olmayı başardı.

13 Yaş Altı Sonuçları:

TEK ERKELER:

1.SALİH D. ÖZTÜRK

2. BAŞAR KUZEL

3. ARAL POLİLİ

4.HASAN TEZEL

TEK BAYANLAR:

1. İZGİ MERTDİN

2. NEHİR M. DENİZ

3. İNCİNAZ ÜNGÜDER

4. EMEL ÖZÇELİK

ÇİFT ERKEKLER:

SALİH D. ÖZTÜRK – JACOB ÖZİKİZ

BAŞAR KUZEL – ARAL POLİLİ

ERAY MERTTÜRK – SARP E. MUTLUEL

METEHAN ÇELİK – MUHAMMET M. ÖĞDÜM

ÇİFT BAYANLAR:

İZGİ MERTDİN – İNCİNAZ ÜNGÜDER

EMEL ÖZÇELİK – MEYRA BAŞTAŞ

KÜBRA KAHRAMAN – EMİNE KAYNAR

NİLGÜN AKBULUT – DURU BAĞLAR

KARIŞIK ÇİFTLER:

NEHİR M. DENİZ – HASAN TEZEL

DURU BAĞLAR – EROL AKBULUT

DUDU D. DEMİR – KEMAL ŞAH