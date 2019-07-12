Salih ve İzgi şampiyon

Badminton Federasyonu tarafından 2O Temmuz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 13 Yaş Altı KKTC Şampiyonası dün YDK Spor Salonunda yapıldı.
Saat 08.30’da başlayan karşılaşmalar saat 14.00’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 29 maç oynandı. Özellikle tek bayanlar finalinin müthiş bir çekişmeye sahne olduğu turnuvada, İzgi Mertdin uzatmaya giden maçta Nehir M. Deniz’i 2-1 yenerek şampiyon olmayı başardı. Erkelerde Salih D. Öztürk rakibi Başar Kuzel’i yenerek şampiyon olmayı başardı.
13 Yaş Altı Sonuçları:
TEK ERKELER:
1.SALİH D. ÖZTÜRK
2. BAŞAR KUZEL
3. ARAL POLİLİ
4.HASAN TEZEL
TEK BAYANLAR:
1. İZGİ MERTDİN
2. NEHİR M. DENİZ
3. İNCİNAZ ÜNGÜDER
4. EMEL ÖZÇELİK
ÇİFT ERKEKLER:
SALİH D. ÖZTÜRK – JACOB ÖZİKİZ
BAŞAR KUZEL – ARAL POLİLİ
ERAY MERTTÜRK – SARP E. MUTLUEL
METEHAN ÇELİK – MUHAMMET M. ÖĞDÜM
ÇİFT BAYANLAR:
İZGİ MERTDİN – İNCİNAZ ÜNGÜDER
EMEL ÖZÇELİK – MEYRA BAŞTAŞ
KÜBRA KAHRAMAN – EMİNE KAYNAR
NİLGÜN AKBULUT – DURU BAĞLAR
KARIŞIK ÇİFTLER:
NEHİR M. DENİZ – HASAN TEZEL
DURU BAĞLAR – EROL AKBULUT