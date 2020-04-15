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"Salgın sonrası girişimcilerin sporsal organizasyonlara daha çok yatırım yapma ihtimali yüksek"

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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bulgurcuoğlu, "Korona virüsünün toplumlar üzerindeki etkisinin azalması ile birlikte ekonomik anlamda gelişim sağlamış ülkelerde hem kamunun hem de girişimci sektörün sporsal organizasyonlara daha çok yatırım yapma ihtimali yüksektir” dedi

"Salgın sonrası girişimcilerin sporsal organizasyonlara daha çok yatırım yapma ihtimali yüksek"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bulgurcuoğlu, spor endüstrisinin genel olarak koronavirüs salgını nedeniyle sorunlar yaşadığına dikkat çekerek, spor kulüpleri ve spor hizmeti veren işletmelerin tedarik ve dağıtım  zinciri oluşturamadıklarını ifade etti.

Spor endüstrisinin dünyada askeri harcamaların dışında tüm sektörler içinde genel ciro olarak otomotivin de önünde birinci sırada yer aldığını kaydeden Bulgurcuoğlu, ülkemizde ve dünyada yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle bugün özellikle üç alanda sorun yaşandığına dikkat çekti.  

Doç. Dr. Bulgurcuoğlu, spor pazarında en çok gelir elde edilen kaynakların televizyon  gelirleri  ile sponsorluk  gelirleri olduğunu hatırlatarak, “Yayın ve sponsorluk gelirleri spor faaliyetlerine katılan kişilerin sayılarına göre belirleniyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle sportif faaliyetlere katılımın durması tüm gelirleri olumsuz yönde etkiledi” dedi.

Medyanın spor endüstrisindeki önemine işaret eden Bulgurcuoğlu, “Medya herhangi bir sportif müsabaka ve faaliyet haberlerini aynı anda birden fazla kitlelere ulaştırıyordu ancak spor faaliyetlerine katılımın azalmasıyla spor ekonomisinde istihdam ve nakit girişinde ciddi sorunlar ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Bulgurcuoğlu, sporun tüm dünyada ilgi görmesi nedeniyle spor ile ilgili mal ve hizmetlerin üretiminde de bir artış oluştuğunu dolayısıyla sportif ürünlerin üretim faaliyetlerinde çalışan insan sayısının artmasına sebebiyet verdiğini hatırlatarak, “Ancak yaşanan durum neticesinde bu durum yok olma noktasına gelmiştir” ifadesini kullandı.

Spor ekonomisinin örgütleniş ve işleyiş yapısının diğer ekonomilerin işleyişine kıyasla değişiklik gösterdiğini açıklayan Bulgurcuoğlu, “Spor ekonomisinde yer alan, ürün veya hizmete olan istek oldukça önemlidir. Korona virüsünün toplumlar üzerindeki etkisinin azalması ile birlikte ekonomik anlamda gelişim sağlamış ülkelerde hem kamunun hem de girişimci sektörün sporsal organizasyonlara daha çok yatırım yapma ihtimali yüksektir” dedi.

Doç. Dr. Bulgurcuoğlu, süreç içerisinde spor endüstrisinde pazarlama ilke ve stratejilerinin bilinmesi, kulüpler, etkinlik sahipleri ve sporcuların rehberlik yapmalarının sorunların aşılmasında yararlı olacağını aktardı.

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