SAKA'ya spor tesisi sözü

TC Lefkoşa büyükelçisi Ali Murat Başçeri, BTM İkinci Lig kulüplerinden Sadrazamköy Kayalar (SAKA) Spor Kulübüne spor tesisi ve futbol sahası sözü verdi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Sadrazamköy Kayalar (SAKA) Spor Kulübüne spor tesisi ve futbol sahasına kavuşacak.

Konu ile ilgili olarak Sadrazamköy Kayalar Spor Kulübünün resmi facebook sayfasından yapılan açıklama şöyle:

"Sadrazamköy muhtarı Mehmet Çakır'ın davetlisi olarak köyde iftara katılan TC Lefkoşa büyükelçisi sayın Ali Murat Başçeri beyefendiyle çok güzel bir diyalog kurduk.

Kendilerine köylerimizin ve takımın istek ve hedeflerinden bahsettik. Sağolsun çok ilgilendi.

Bize iki köye ortak kullanabileceği bir spor tesisi futbol sahası sözü verdi.

Biz de kendilerine en kısa zamanda iki köyün büyüklerinin istişare ederek uzlaşarak uygun gördükleri araziye bir proje hazırlayıp tez zamanda size sunacağız dedik.

Herkesin iyi niyetli ve olumlu katkılarını bekliyoruz. Şimdiden takımı heyecan sardı. Ayrıca sayın büyükelçimiz bir maçımızı canlı izlemek istedi. Bizde kendilerini play off maçımıza davet ettik."