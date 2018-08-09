Sağlık raporları için randevular belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen liglerde yer alacak olan futbol kulüplerinin sağlık raporlarını çıkarmaları için oluşturulan randevular belirlendi. KTFF’den yapılan açıklamada kulüplerin belirtilen tarihlerde hastanede sağlık kontrolünden geçecekleri duyuruldu.

Kulüplerin belirtilen kategorilerde (A TAKIM, U21, U17) belirtilen hastanelerde en geç sabah saat 08.00’de hazır bulunmaları istendi. Yapılan açıklamada yaşı alt yaş kategorilerinde oynamaya müsait olan (U21-U17) ancak A takım kadrosunda bulundurulması düşünülen futbolcuların “A takım sağlık raporu formu” ile sağlık kontrollerini yaptırmalarının zorunlu olduğu belirtildi.