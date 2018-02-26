Sağlığı görüştüler

Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu başkan ve yönetim kurulu Spor Dairesi Müdürü Değirmencioğlu’nu ziyaret ederek futbol sahalarındaki sağlık konusunu görüştüler

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkan ve yönetim kurlunu kabul ederek görüştü.

Spor Dairesi’nde gerçekleşen nezaket ziyareti nitelikli görüşmede futbol sahalarında sağlık konusu ve masör eğitim kursları ile ilgili düşünceler daire müdürü Alkan Değirmencioğlu’na aktarıldı. Futbol sahalarında sağlığı geliştirmek ve korumak için alınması gereken önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunulan kabul sonrası, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada sporda sağılığın önemine vurgu yaparak, Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu tarafından önüne gelen planlamayı en erken zamanda değerlendirip hayata geçireceklerini belirtti. Değirmencioğlu, yaptıkları ilk toplantının olumlu geçtiğini, sürecin hayata geçmesi adına yeniden kurul ile bir araya geleceklerini belirtti.