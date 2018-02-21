Royal Atlı Spor Kulübü’nden Azerbaycan’da üçüncülük

Royal Atlı Spor Kulübü, Azerbaycan’da düzenlenen Buta Golden Kupası Yarışı’nda takım olarak üçüncülük derecesi elde etti

Azerbaycan Binicilik Federasyonu’nun (EFI) daveti üzerine Azerbaycan’da düzenlenen Buta Golden Kupası Yarışı’na katılarak takım olarak 3.’lük derecesi elde eden Royal Atlı Spor Kulübü, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Aynı yarışta bireysel olarak 21 sporcu arasından Yaz Metin isimli sporcu da 5.’lik elde etti. Şevki Alçıner başkanlığındaki Royal Atlı Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri kulübün daha iyi faaliyet yürütmesi için Başkan İsmail Arter’den destek talep etti. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Royal Atlı Spor Kulübü’nü belediyede görmekten mutluluk duyduğunu, Gazimağusa’da böyle bir spor kulübünün olmasından daha da mutlu olduğunu ifade ederek, Gazimağusa’ya kazandırılan her türlü spor faaliyetlerine destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yarışmaya atsız giden ve Azeri yetkililerin at verdiği Royal Atlı Spor Kulübü, takım olarak 5 takım arasında 3., bireysel olarak da 21 sporculardan Yaz Metin, 5.’lik elde ettiğini söyledi. Azerbaycanlı 4 oyuncu 25 Mart’ta KKTC’deki yarışmaya davet edildi.