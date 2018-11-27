Renkli kuşaklar sınav sonuçları açıklandı

Dört ayda bir yapılan 113. Taekwondo, 63. Karate ve 5. Judo renkli kuşaklar sınavı sonuçları ve başarılıları açıklandı

113. Taekwondo 63. Karate 5. Judo kuşak sınav sonuçları açıklandı. 25 Kasım 2018 Pazar günü yapılan sınavda kazananların kuşak terfi töreni, 29 Kasım Perşembe akşamı saat 16:30’da Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.

Uluslararası kurallar gereği dört ayda bir yapılan renkli kuşaklar sınavına Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden, 2018 yılı lisaslarını vize yaptırmış siyah kuşak olmayan bay ve bayan sporcular katıldılar.

Teknik komite, imtihan komitesi ve hakem komitesi temsilcileri ile siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınav sonuçları şöyle:

8.Gıp Sarı Kuşak kazananlar (Taekwondo):

Safiye Kara, Semra Feramezoğlu, Özlem Uluçay Bayraktar, Poyraz Kara, Masal Akarpınar

Mehmet Raif Kocak, Kemal Çağlar Turan, Erol Eren Kulahçıoğlu, Mustafa Mert Yeni, Halit Paşa, Halil Keser, İrem Şibli, Koral İnci, Mehmet Ali Metinser, Egemen Emre Uzun, Damla Öztırak, Miraç Efdal Gülsevim, Ömür Uluş Küçükkale, Yaman Doruk Durmaz, Kıvanç Çağlin, Zeynep Meryem Akın, Harun Rashid Hossain, Ali Sakarya, Mevlüde Şençiçek

8.Kyu Sarı Kuşak kazananlar (Karate):

Alexander Molodtsov, Nikita Yakush, Gleb Yurchenko, Ali Achilov

8.Kyu Sarı Kuşak kazananlar (Judo):

Saadet Koç, Songül Öztep, Emine Gül Öztep

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak kazananlar (Taekwondo):

Süyümkan Bakı Kızı, Halil İbrahim Kurtoğlu, Semih Türkmen, Tuğra Tığ, Ege Bayraktar

7.Kyu Turuncu Kuşak kazananlar (Karate):

Mustafa Samir

6.Gıp Yeşil Kuşak kazananlar (Taekwondo):

Nehir Seringöz, Youssra Althani, Yeşim Güzel, Mertcan Aslantaş, Osman Minifoğlu, Ayşenaz Erdoğan, Tülin Kartal, Kağan Çağın, Emirhan Edalı, Hasan Talha Dönmez, Osman Kaya, Kamil Umut Demir, Hasan Kaya, Mehmet Taha Gidemen, İlker İnci, Shams Ul Zoha, Derin Erdem, Ramadan Alaçam, Yunus Alaçam, Muhammet Emin Uğur

6.Kyu Yeşil Kuşak kazananlar (Karate):

Roman Rodayev, Grigori Iakush, Mustafa Jumayev

6.Kyu Yeşil Kuşak kazananlar (Judo):

Dora Selen Acaralp ,İlkem Olgu Durak ,Efe Furkan Cansever, Ömür Zahide Gül, İpek Nur Gül ,Ufuk Gül ,Gülce Iraz Doğan ,Hasan Serdar

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak kazananlar (Taekwondo):

Muhammet Talha Selçuk, Emir Veysel Levent, Andrei Conoval, Ayça Eda Kurşun

4.Gıp Mavi Kuşak kazananlar (Taekwondo):

Asiye Öksüz, Öykü Coşkunsu, Amin Osman, Taha Erk

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak kazananlar (Taekwondo):

Tuğba Çalışkan, Samuel Mawuye, Arda Yılmaz

2.Gıp Kırmızı Kuşak kazananlar (Taekwondo):

Ecem Sarı, Mustafa Baran İgrek, Mustafa Ünal, Ayça Karip, Azra Usta, Eren Alp Uzun, Korhan Çağın

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak kazananlar (Taekwondo):

Önder Efe Cüce