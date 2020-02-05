Renkli kuşak telafi sınavı yapıldı

Taekwondoda renkli kuşak terfi telafi sınavı yapıldı. Terfi edenler kuşaklarını 28 Kasım Perşembe günü Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılacak olan törende alacaklar.
Kuşak terfi töreni bugün saat 16.30’da Avrasya Taekwondo Merkezinde verilecek. Teknik komite, imtihan komitesi ve hakem komitesi temsilcileri siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınavların sonuçları alttadır.
8.Gıp Sarı Kuşak kazananlar:
Pars Şahin, Efe Orhan Saraçoğlu, Ömer Faruk Solak, İlay Kara, Rabia Tarım
7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak kazananlar:
Ahmet Solak, Ayşe Korgan, Semiha Yüce Yüksel
6.Gıp Yeşil Kuşak kazananlar:
Sevda Şahin,BurakErdoğan,YkbalRuzimova,ÖzümEkmenci,SuŞahin,MirsadToprak,SibelYemenici
5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak kazananlar:
GongWenbo, Hüsniye Uslu, Eylem Kayar, XauanPei, Elif Yüksel
4.Gıp Mavi Kuşak kazananlar:
Ezel Saraç, Murat Berk Bucak, Şakir Yağızsoy
3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak kazananlar:
Hilal Ülkü Yılmaz, Mehmet Şahlı, Arda Akın Altuntaş, Azra Turan, Nevin Özmanevra
2.Gıp Kırmızı Kuşak kazananlar:
Utku Sadula, Ahmet Yurtman,HaticeAlyanak, Efe Güleç, Asu Yasin, Harun Hossain, Özgün Yıldırım