Redif Nurel belediye başkanlığına aday

Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel'de siyasete atıldı. Alsancak Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Redif Nurel, 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimler için Girne İlçe Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, başvuru sonrasında kısa bir açıklama yapan Nurel, Alsancak’ın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, “Bugün yeni bir yola hep birlikte çıkıyoruz. Ben değil biz olmak ve gerek yönetimde, gerekse büyük projelerle doğup büyüdüğüm Alsancak’ı ülkemizin en iyi belediyesi yapmak için aday oluyorum” dedi.