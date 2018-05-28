banner107
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
13 0
İşte uçakların sırları
İşte uçakların sırları
123 0
Girne plajları doldu taştı
Girne plajları doldu taştı
71 0
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
80 0
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
251 0
Kendinizi özel hissedeceksiniz
Kendinizi özel hissedeceksiniz
75 0
Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid
Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid
131 0
Su perileri büyüledi
Su perileri büyüledi
485 0
banner82
banner147

Redif Nurel belediye başkanlığına aday

banner27

Redif Nurel belediye başkanlığına aday
banner137

Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel'de siyasete atıldı. Alsancak Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Redif Nurel, 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimler için Girne İlçe Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı. 
Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, başvuru sonrasında kısa bir açıklama yapan Nurel, Alsancak’ın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, “Bugün yeni bir yola hep birlikte çıkıyoruz. Ben değil biz olmak ve gerek yönetimde, gerekse büyük projelerle doğup büyüdüğüm Alsancak’ı ülkemizin en iyi belediyesi yapmak için aday oluyorum” dedi. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.