Ramazan ayında ev egzersizlerine devam edilmeli mi?

Süleyman Halilibrahim, Ramazan ayında ev egserzilerine devam edilip edilmeyeceği ve nasıl antrenmanlar yapılacağı konusunda açıklamalarda bulunurken, oruç tutan kişilerin evde yapacakları antrenmanların ne zaman, nasıl ve hangi şiddette yapıldığının önemine vurgu yaptı

Hamit SAKALLI

Vücut geliştirme ve fitness sporcusu – eğitmeni, kişisel vücut geliştirme ve fitnessantrenörü Süleyman Halilibrahim, Ramazan ayında ev egserzilerine devam edilip edilmeyeceği ve nasıl antrenmanlar yapılacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Süleyman Halilibrahim açıklamaları şöyle:

Ramazan ayının, corona virüs salgını nedeniyle kendimizi karantinaya aldığımız bu günlere denk gelmesi, oruç tutan kişilerin evde yapacakları antrenmanların ne zaman, nasıl ve hangi şiddette yapılması oldukça önemlidir.

Tüm gün evde hareketsiz olmamız ve bunun yanı sıra uzun süre aç kalmamız metabolizma hızının düşmesine ve bazı emosyonel değişikliklere maruz kalmamıza neden olabilir. Ancak yapılacak doğru antrenman ile hem yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmanın yanı sıra sağlığımızı koruyarak kendimizi daha zinde hissedebiliriz.

Ramazanda ideal egzersiz düzeni nasıl olmalı?

İlk başlarda özellikle yeme düzenin değişmesi nedeni ile fizyolojik ve biyolojik değişimler gözleneceğinden, normal şiddetin altında bir seviye ile başlayıp gün geçtikçe bu seviye yavaş yavaş belli bir noktaya ulaşana kadar arttırılmalıdır.

Yapılacak egzersiz, normalde uygulanan egzersiz programının % 30-40 oranında hafifletilmiş versiyonu olmalıdır.

Hafif ve orta düzeyde, haftada 2-3 gün, özellikle kuvvetlendirme ve dayanıklılık egzersizlerine ağırlık verecek şekilde planlanmalıdır.

Dikkat edilecek noktalar;

İftardan önce egzersiz yapılacak ise yemekten 1-2 saat önce, iftardan sonra yapılacak ise yemekten 1-2 saat sonra yapılmalıdır.

Uygun dinlenme aralıkları ile iyi bir ısınma ve soğuma ile başlanıp bitirilmelidir.

Uzmanlarında dile getirdiği gibi egzersiz yapan kişilerin sıvı kaybının çok olacağından dengeyi korumak oldukça önemlidir.

Antrenman şiddetinde artışa bağlı olarak daha çok glikojen depomuzu ve kan glikozunu kullandığımızdan dolayı yaşanılabilecek bulantı, halsizlik ve baş dönmesi gibi bulgularda spora ara vermemiz gerekebilir.

Özellikle yaşı ilerlemiş, yeni başlayacak ve risk grubundaki kişilerin mutlaka bilinçli bir eğitmenin ve uzmanın hazırlayacağı program ile ilerlemeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak Ramazan ayı ve karantina süresince yapılacak aktivite ve egzersizler, kilo alıp verme veya form tutmak için değil de genel sağlığı ve mevcut olanı korumak adına yapılırsa çok daha istikrarlı ve başarılı sonuçlar elde edilebilir. Hayırlı Ramazanlar ve sağlıklı günler dilerim.