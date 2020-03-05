Raketleri, Ankara’da sallayacaklar

19 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Ankara’da Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler

KKTC Badminton 19 Yaş Altı Milli takımı sporcuları Ankara’ya gitti. Badminton Milli Takımı 4-8 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 8 kişilik kafile ile katılıyor.

Antrenörlüğünü Ali Kandulu’nun, idareciliğini Aysu Yüksekbaş’ın yaptığı Milli Takmımızda 3 bayan ve 3 erkek sporcu bulunuyor. Milli Takımımızı bayanlarda Eren Özuyanık, Deniz Yüksekbaş ve Perin Dinç temsil ederken, erkeklerde ise takımımızı Seymen Deniz, Behçet Çıkar ve Doğu Gülakdeniz temsil edecek.

Milli Takım dışında ferdi olarak da Ella Özikiz, Mertcan Afanyalı ve Mehmet Küçük de mücadele edecekler.