Protokol imzalandı

KKTC Kickboks Federasyonu ile TC Kickboks Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İki ülke arasında her türlü işbirliği yapılması eğitim konularında iki ülke federasyonunun ortak çalışma yapılması konularında anlaşma sağlandı. TC Kicksboks Federasyonu Wako Başkanı Salim Kayacı ile KKTC Kickboks Ferasyonu Başkanı Niyazi Dermirel’in imza koyduğu protokol iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Protokole göre KKTC takımlarının Türkiye’de düzenlenecek uluslararası turnuvalara katılması, iki ülke hakem ve antrenörlerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için seminerler düzenlenmesi, KKTC’de Uluslararası organizasyon yapılması için girişim yapılması ve karşıkılı işbirliği konusunda maddeler yeralıyor.