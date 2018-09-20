Portakalcıoğlu ve Özen, ödüllerini Brady’den aldı

Geçtiğmiz hafta sonu Yeşilyurt CMC Golf Sahası'nda gerçekleşen Cooper&Brady Four Ball Better Ball Çiftler Golf Turnuvası'nı Net 64 ile Engin Portakalcıoğlu/Targuç Özen Çifti kazandı. Strokeplay sistemi ile 18 çukur ve % 90 handicap alınarak oynanan turnuvada Peter Doe/Chris Moores çifti Net 66 ile ikinci olurken, Brian Flanigan/Robert Awbery çifti ise 71 Net ile üçüncü oldu. Turnuva sonrası kazananlara ödülünü CMC Golf Kulübü’nün önemli ismi, CMC Golf Kulübü Onursal Başkanı, 95 yaşındaki Steve Brady takdim etti.
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