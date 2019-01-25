Polis'ten Emiliano Sala için acı karar

Polis acı kararı aldı, Emiliano Sala’nın takım arkadaşları ve Vahid Halilhodzic gözyaşlarına boğuldu

Manş Denizi üzerinde kaybolan uçakta yer alan ve Emiliano Sala ve uçakta bulunan diğer iki kişi için arama çalışmaları Guernsey polisinin yaptığı açıklama ile sona erdi. Haberi antrenman esnasında alan Nantes futbolcuları ve Teknik Direktör Vahid Halilhodzic gözyaşlarına hakim olamadı.

Guernsey polisi, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verdi.

Polisin bu kararını öğrenen Nantes forması giyen takım arkadaşları ve Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic gözyaşlarına hakim olamadı.

Duygusal anların yaşandığı antrenman sonrasında deneyimli teknik adam öğrencisi hakkında açıklama yapmakta güçlük çekti...

Taraftarlar da antrenman sahasında toplanırken Emiliano Sala'nın fotoğrafının bulunduğu bölgeye çiçekler, gazete küpürleri ve mektuplar bırakıldı.

Polisin yaptığı açıklamada uçaktakilerin hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirildi.