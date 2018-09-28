Polis – Cezaevi finali

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyonun belli olacağı maç 2 Ekim Salı aşkamı saat 20.00’da başlayacak. Final maçı Polis Genel Müdürlüğü ile Merkezi Cezaevi takımları arasında oynanacak

Bakanlıklar ve Devlet Daireleri ile dairelere bağlı kurumlar arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında sıra finale geldi. Hasan Ramadan Cemil anısına düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda final maçı 2 Ekim Salı gecesi oynanacak.

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda 1 ayı aşkın süredir devam eden turnuvada toplam 14 takım 2 ayrı grupta mücadele etti. İbrahim Özsoy tarafından her yıl düzenlenen turnuvada bu yıl da çeyrek final ve yarı final maçlarının ardından finale kalan takımlar belli olurken, finalde Polis Genel Müdürlüğü ile Merkezi Cezaevi takımları karşı karşıya gelecek.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda önceki akşam oynanan yarı final maçlarında Polis Genel Müdürlüğü takımı, rakibi Tarım Bakanlığı’nı 6-3, Merkezi Cezaevi ise Maliye Bakanlığı’nı 10-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Turnuvada her yıl verilen en centilmen takımlar ödüllerine bu yıl da büyük kupalar takdim edilecek. Toplam 14 takım arasından belirlenen en centilmen takım ödülünün sahipleri bu yıl Telefon Dairesi ile Sayıştay Başkanlığı takımları oldu. Her iki grupta mücadele eden takımlar arasında belirlenen centilmen takımlara verilecek büyük ödüller yanında, turnuvada mücadele eden 14 takıma da özel ödül ve basında turnuvaya yer veren medya kuruluşlarına da ödüller takdim edilecek.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın bu yılki final ve ödül gecesi 2 Ekim Salı günü olacak. Gençlik Gücü Halı Sahası’ndaki final gecesinde önce üçüncülük maçı oynanacak. Tarım Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki üçüncülük maçı saat 19.00da başlayacak. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek maç ise saat 20.00’da başlayacak. Polis Genel Müdürlüğü ile Merkezi Cezaevi takımları arasında oynanacak şampiyonluk mücadelesinin ardından görkemli ödül töreni gerçekleşecek.