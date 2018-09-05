Plajda güreşecekler

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen, “Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Turnuvası” 8 Eylül Cumartesi yapılıyor.

Tatlısu Belediye Plajı’nda yapılacak ve lisans aranacak olan yıldızlarda, “Hafif”, “Orta” ve “Ağır” olmak üzere üç ayrı siklette mücadele edilecek. “Hafif” ve “Ağır” şeklinde iki siklette kozlarını paylaşacak büyüklerde kimlik kartı veya lisans geçerli olacak. Kimlik kartı veya lisansını gösteremeyen sporcular mücadele edemeyecek. Saat 14.30’daki tartıların ardından, saat 15.30’da başlayacak müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verilecek.