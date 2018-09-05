banner107
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
64 0
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
101 0
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
147 0
Kaldırım ihlaline af yok
Kaldırım ihlaline af yok
29 0
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
184 0
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
32 0
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
111 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
43 0
banner82
banner147

Plajda güreşecekler

banner27

Plajda güreşecekler
banner137

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen, “Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Turnuvası” 8 Eylül Cumartesi yapılıyor.

Tatlısu Belediye Plajı’nda yapılacak ve lisans aranacak olan yıldızlarda, “Hafif”, “Orta” ve “Ağır” olmak üzere üç ayrı siklette mücadele edilecek. “Hafif” ve “Ağır” şeklinde iki siklette kozlarını paylaşacak büyüklerde kimlik kartı veya lisans geçerli olacak. Kimlik kartı veya lisansını gösteremeyen sporcular mücadele edemeyecek. Saat 14.30’daki tartıların ardından, saat 15.30’da başlayacak müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verilecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.