Plajda ftbol şenliği yaşandı

Yeni Boğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen plaj futbol turnuvası şampiyon Hamza Durmaz takımı oldu

Yeni Boğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen plaj futbol turnuvası tamamlandı.

Plaj Futbol turnuvasında Hamza Durmaz takımı şampiyon oldu. Spor Komitesinden Aydın Kayol ve Halil Erdoğuş tarafından organize edilen plaj futbol turnuvasına Cemal Balses, Önder Gülkan, Hüseyin Kavunoğlu, Ersin Turgut, Ergün Köseoğlu, Mustafa Ercen, Erben Doğan, Hamza Durmaz, Yusuf Karaşahin, Ethem Ercen, Marmara Masterleri’nden oluşan 11 takım katıldı. Turnuvaya katılan Marmara Masterleri dışındaki diğer 10 takımın isimleri merhum kişilerden oluştu.

Hasan Eriş’ in yönettiği karşılaşmalar sonrasında Ergün Köseoğlu, Hamza Durmaz, Hüseyin Kavunoğlu ve Önder Gülkan takımları, yarı finale yükselen takımlar oldular. Yarı final karşılaşmaları oldukça zevkli çekişmeli geçti. Karşılaşmalar sonunda Hamza Durmaz rakibi Ergün Köseoğlu’nu 2-1, Hüseyin Kavunoğlu da rakibi Önder Gülkan’ı 4-1 mağlup ederek finale yükseldiler.

Turnuvanın finali kalabalık seyirci kitlesi önünde oynanırken, oldukça zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından Hamza Durmaz, rakibi Hüseyin Kavunoğlu’nu normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Önder Gülkan rakibi Ergün Köseoğlu’nu 3-2 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları, karşılaşmaları yöneten hakem Hasan Eriş’e plaketi Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Festival Komitesi Spor sorumluları Aydın Kayol, Halil Erdoğuş, Üye Enver Ermetal, Ayhan Özerinç, Mustafa Mani tarfından verildi.

11.Yeniboğaziçi Pulya Festivali Plaj Futbol Turnuvası'nda dereceler şöyle oluştu ;

1.Hamza Durmaz

2.Hüseyin Kavunoğlu

3.Önder Gülkan

4.Ergün Köseoğlu