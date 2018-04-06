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Piro’nun büyük mutluluğu

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Ramadan Piro, Ozanköy – Cihangir maçının seremonisine, Cihangir formasıyla çıkarak büyük mutluluk ve gurur yaşadı

Piro’nun büyük mutluluğu
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İsa TABAK

Futbol sevdalısı Ramadan Piro, Ozanköy – Cihangir maçının seremonisine, Cihangir formasıyla çıkarak büyük mutluluk ve gurur yaşadı.

Ramadan Piro maç sonrasında duygularını şu şekilde paylaştı:

“Hafta sonu oynanan Ozanköy – Cihangir maçında bana sahaya çıkma fırsatı veren maçın orta hakem Serkan Şimşek’e izin verdiği ve maçın kale – top seçimini bana yaptırdığı için teşekkür ederim.

Cihangir kaptanı Fırat Ersalan’a bana maçtan önce forma ve kaptanlık pazu bandı verdiği için teşekkür ederim. Ozanköy futbolcusu Ertaç Taşkıran’a da benimle fotoğraf çektirdiği için teşekkür ederim. Her iki takımın bu önemli futbolcularıyla sahada yer almak gurur vericiydi. Her iki takıma da teşekkür ederim.”

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