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Pembe Uluç gururumuz oldu

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Okçumuz Pembe Uluç ülkemizdeki ilk genç okçu olarak Türkiye’de imzasını atmayı başardı

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Pembe Uluç gururumuz oldu
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KKTC Okçuluk Federasyonu'na bağlı Güzelyurt Okçuluk Derneği sporcusu genç okçumuz Pembe Uluç, 4-7 Temmuz tarihlerinde Ordu 19 Eylül Stadı'nda, Türkiye Okçuluk Federasyonu Gençler ve Kadetler ikinci Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi başararak gururumuz oldu.

73 Kulüpten 392 sporcunun katılım gösterdiği yarışmada 5 Temmuz Cuma günü kategorisinde 91 kişi ile mücadele eden Okçumuz Pembe Uluç, serilerinde 590 puan alarak genel sıralamada 15. olarak ilk günü tamamlayıp, ikinci gün sıralamaya giren ayni takım arkadaşlarından oluşan Vedat Erbay okçuluk Akademisi sporcuları Asya Karataylı ve Büşra Zorlu ile birlikte belirlenen takımda yer alarak takım üçüncülüğü elde edip kürsüde yer aldı.

Yarışmanın üçüncü günü devam eden bireysel elemelere katılmaya hak kazanan Genç Sporcumuz, ikinci ayak Türkiye şampoyonasında ilk 16 kişi arasında yer alarak, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun daha önceki şampiyonasında ülkemizi temsil eden büyüklerinin kürsüde yer aldığı gibi Okçuluk sporunda ülkemizdeki ilk genç dereceye giren sporcumuz olarak imzasını atmayı başardı.

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