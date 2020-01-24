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Pedallara Almanya yolu göründü

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Pedallara Almanya yolu göründü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yönetim kurulu ülkemizin Almanya’da kültürel ve sportif birçok temas sağlamasında katkısı olan Dr. Behzat Ünel ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Milli Takım Antrenörü Zihni Üney ve eski başkanlardan Hüseyin Akcan da katıldı. Toplantıda Almanya’da düzenlenecek bazı yarışlarda ülkemizdeki sporcularının da katılımı için olasılıklar değerlendirildi.

Bu konuda Dr. Ünel Federasyon yönetimi ile koordineli bir çalıma yapılabileceğini ve mümkün olabilecek seçeneklerin değerlendirileceğini belirtti. Federasyon Başkanı toplantı sonrası uzun yıllardır Almanya’da hekimlik yapan Dr. Behzat Ünel’e geçtiğimiz yıllarda ülkemiz bisiklet sporuna dış temas adına yapmış olduğu katkılar nedeniyle bir teşekkür plaketi takdim etti.

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