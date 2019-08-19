Pedallar zamana karşı döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun organize ettiği sezonun takım zamana karşı yarısında lisanslılarda Velocypri, amatörlerde Green Pedal birinci oldu

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun 2019 yarış takvimi çerçevesinde 18 Ağustos Pazar günü sezonun ilk TTT (Takım Zamana Karşı) yarışı organize edildi. Lisanslı sporcuların yanında, amatör takımlarda yarışta mücadele ettiler. Lefkoşa’da start alan yarış Türkeli Alt Geçidi’nden dönerek yine Lefkoşa’da bitirildi.

Bisiklet Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, Takım Zamana Karşı organizasyonu 7si lisanslı, 3’ü lisanssız olmak üzere 10 takımın katılımıyla gerçekleşti. Sıcak hava koşullarından dolayı, Pazar sabahı 8:00’de ilk takım start almasıyla ve sonraki takımların 3’er dakikalık aralarla çıkmasıyla en verimli şekilde gerçekleşti.

Geçen sezon takım zamana karşı yarışının yapılmamasından dolayı, tüm sporcular için heyecan verici bir etkinlik oldu.

Yarışın bireysel veya takım puanı vermeyecek şekilde organize edilmesinden dolayı, takımlar genç, büyük erkek ve master kategorilerinden sporcuların birleşmesiyle oluştu. Federasyon yönetimi, sadece bu yarış için takımların birleşmesine ve ferdi sporcuların da takımlara dahil olmasına izin verdi. Tüm takımlar 29 km’lik tek parkurda mücadele ettiler.

Herkes İçin Bisiklet Kategorisi’nde yarışarak etkinliğe sporcu olarak da dâhil olan Federasyon Yönetim Kurulu, herkes için çok özel bir gün olduğunu ve zamana karşı yarışların güç ve dayanıklılığa en fazla ihtiyaç duyulan yarış türü olduğunu belirterek, katılan herkese tebriklerini iletti.

Öte yandan Bisiklet Federasyonu Eylül ayında 3 dalda KKTC şampiyonasını düzenleyecek. Şampiyona maratonu 15 Eylül KKTC Yol Şampiyonası’yla başlayacak. 1’er haftalık aralarla zamana karşı ve dağ bisikleti şampiyonaları organize edilecek.



İlk 3:

Lisanslı:

1) Velocypri1: 38:27

2) Green Pedal: 38:57

3) A Takımı: 39:54

HERKES İÇİN BİSİKLET:

1) Green Pedal: 43:31

2) Yönetim Kurulu: 47:07

3) BSD: 60:06