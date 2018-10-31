Pedallar, Sevim Pire anısına döndü

Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen Sevim Pire Anı Bisiklet Sürüşü “Sağlık için pedal çevir” sloganı ile gerçekleştirildi

bisiklet severlerin katılımıyla, “Sağlık için pedal çevir” sloganı ile gerçekleştirildi.

10km’lik halk sürüşü ve 500+km Kıbrıs turu olarak düzenlenen sürüş etkinliği Namık Kemal meydanında başladı. İki farklı kategoride yapılan sürüş büyük bir heyecan içerisinde geçti.

500+ km'lik dayanıklılık sürüşünde Murat Alpal, Kazım Beyoğlu, Kamil Pehlivanoğlu ve Şükrü Günsoy, 504 km'yi gece gündüz başarılı bir şekilde sürerek ilk kategoriyi tamamladılar.

İkinci kategoride ise, 7'den 70'e her yaştan bisikletçi büyük bir keyifle ve bilinçle, pedal çevirerek Mağusa sokaklarını feth ettiler.