Pedallar Kriteryum yarışı için dönecek

Gren Pedal tarafından organize edilen Kriteryum yarışı aynı zamanda bir festival havasında geçecek

Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen Long Beach Altın Çark Kriteryum Bisiklet Yarışı ve festivali 28 Temmuz Cumartesi yapılacak.

Gençler, Elit ve Masterler kategorilerinde organize edilecek yarışta her kategoride dereceye girecek olanlara kupa ve madalyaların yanı sıra para ödülü de verilecek.

PARKUR BELİRLENDİ

Lefkoşa İskele Karpaz yolunun birleştiği (LOKUM rest önü) çemberiyle Mağusa istikamtindeki ilk çember (Eski Mücahitler Plajı) arasında 2.5 km' lik parkurun 20 tur geçilmesiyle gerçekleşecek yarışta bisikletciler toplamda 50 kilometre pedal çevirecekler.

Tüm kategorilerin aynı anda start alacağı yarışta her dört turda ara spirint kapıları olacak ve bu kapıları ilk geçen 4 yarışmacı sıraya göre puan toplayacak ve yarış sonunda da kapı birincileri topladıkları puanlara göre belirlenecek.

KAYITLAR 26 TEMMUZ’DA KAPANACAK

Yarışa kayıtların 26 Temmuz Perşembe günü kapanacağı ve 27 Temmuz Perşembe günü de teknik toplantının yapılacağı açıklandı. Yarışın sonuçlarının ise çip sistemiyle anında belirleneceği belirtilen açıklamada kayıtların ise online olarak http://pnpcomputerltd.com/greenpedal/kayit_lbcr.php adresinden yapılmaya başlandığı belirtildi.

DÜL TÖRENİ VE KONSER

Green Pedal Bisiklet Kulübünden yapılan açıklamada yarış sonrasında düzenlenecek ödül töreninde dereceye girecek olanlara ödülleri yetkililer tarafından verilecek.

Çeşitli eğlence organizasyonlarının müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra miniklerin pedalsız bisiklet gösterilerinin yeralacağı organizasyonda ödül töreni sonrasında ise konser verileceği açıklandı.

PARA ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Yarışa katılmak için Bisiklet Federasyonu lisansı’nın şart olduğu yorganizasyonda para ödülleri ise şöyle

Genç Kategori 16 – 17 -18 YAŞ

1. 1000 TL

2. 500 TL

3. 250 TL

Akcan Bisiklet/ Elit Kategori 19 -38 YAŞ

1. 1500 TL

2. 750 TL

3. 500 TL

Master Kategori 39+ YAŞ

1. 1000 TL

2. 500 TL

3. 250 TL

Paralik Pedal Power Kapısı /Genç Kategori: birincisi 300TL

Segafredo Kapısı /Master-Elit kategori: birincisi 300TL