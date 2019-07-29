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Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun Gazimağusa Belediyesi’yle işbirliği içerisinde yaptığı 3 km’lik parkurda gerçekleşen Othello Kriteryum Yol Yarışı’na 50 bisikletçi katıldı

Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun 2019 yarış takvimi çerçevesinde Pazar günü kriteryum yol yarışı organize edildi.

Mağusa Suriçi Panayırı altında Gazimağusa Belediyesi’yle işbirliği içerisinde yürütülen organizasyon hırslı sporcuların katılımıyla renkli sahnelere sebep oldu.

Othello Kriteryum ismi verilen yol yarışına sıcak hava koşullarına rağmen 50 sporcunun katlımı ile gerçekleşti.

Uzun yıllardır Mağusa Bölgesi’nde Polatpaşa ve Fevzi Çakmak Bulvarları üzerinde Belediye Binası’nı da içine alacak şekilde hazırlanan parkur üzerinde gerçekleşen yarış sezonun klasiklerinden biri olmaya başladı.

Yarış lisanslı sporculara açık olacak şekilde 7 farklı kategoride düzenlendi. Her kategori  3 km’lik parkurda kendileri için belirlenen tur sayısını atarak yarışı bitirmek için mücadele etti.

Bisiklet Federasyonu’nun bir sonraki yarışı 4 Ağustos’ta dağ yarışı olarak gerçekleştirilecek. Amatör sporculara da açık olacak etkinliğe, dağ bisikletine sahip olan ve yarış heyecanını tatmak isteyenlerin katılabileceği belirtildi.

Othello Kriteryum Yol Yarışı’nda kategorilere göre ilk 3 şöyle oluştu:

YILDIZ B:

1) Hasan Hoca (Green Pedal)

2) Ahmet Arlı (Yakındoğu)

3)Umut Öztürk (Yakındoğu)

YILDIZ A:

1) Çağın Tosun (MGA)

2) Yıldıray Pekmez (MGA)

3) Doğan Yılmaz (Yakındoğu)

BÜYÜK KADIN:

1) Sevim Yıldız (MGA)

2)AnooshIravanian (A Takımı)

Master 1:

1) Mehmet Sevinç (A Takımı)

2) Kamil Pehlivan (Aspava)

3) Mehmet Özboran (Green Pedal)

MASTER 2:

1) Ersan Karayeğen (NHG)

2) Mehmet Beyaz (NHG)

3)Cüneyt Göçer (MGA)

GENÇ:

1) Altan Yavuz (Velocypri)

2)SevketHancerli (Velocypri)

3) Erdoğan Hammaloğlu (Velocypri)

BÜYÜK ERKEK:

1) Mert Hançerli (Velocypri)

2) Soner Akbaş (Green Pedal)

3)Mehmet Soyman (Green Pedal)

Etiketler; #BİSİKLET #mağusa
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