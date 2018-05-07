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Pedalla ada turu yaptılar

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Green Pedal Cycling Spor Kulübü, “Hayat birlikte pedal çevirdikçe güzel” sloganıyla üç günlük ada turu gerçekleştirdi

Pedalla ada turu yaptılar
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Green Pedal Cycling Spor Kulübü, 4-5-6 Mayıs tarihleri arasında üç günlük ada turunu tamamladı.

Tur boyunca tırmanma 2.811 M, toplam 340 Km’lik uzun süren ada turunu başarı ile sonuçlandıran Green Pedal Cycling Spor Kulübü, “Hayat birlikte pedal çevirdikçe güzel” sloganı ile de ada turunda bisikletçilerle üç gün boyunca zorlu parkurlar geçtiler. 

Green Pedal Cycling Spor Kulübü yaklaşık 50 bisiklet severin katıldığı üç gün boyunca tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni turlayarak hedefe ulaşırken bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşadı. Bugüne kadar denenmemiş katılımcı topluluğu ile gerçekleştirilen ve        4 Mayıs Cuma günü İskele Long Beach bölgesinden başlayarak adayı turlama güzergahında Mağusa, Ercan, Lefkoşa, Güzelyurt, Yedidalga, Girne, Karpaz geçilirken, tur İskele bölgesinde sonlandırıldı. Tur boyunca bisikletçilere trafik polis ekipleri eşlik etti.  

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