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Paulo Sousa, YDÜ’nün gururu oldu

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YDÜ Brazilian Jiu Jitsu eğitmenlerinden Joao Paulo Sousa da Silve, Almanya’da düzenlenen Münih Open turnuvasında orta siklette altın madalyanın sahibi oldu

Paulo Sousa, YDÜ’nün gururu oldu
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Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Brazilian Jiu Jitsu eğitmenlerinden Joao Paulo Sousa da Silve, Uluslararası Brazilian Jiu-Jitsu Federasyonu (IBJJF) tarafından Almanya’da düzenlenen Münih Open turnuvasında orta siklette altın madalyanın sahibi oldu.

Çeşitli kategorilerde kadın ve erkek yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Münih Open Jiu Jitsu turnuvasında, Yakın Doğu Üniversitesini temsil eden Joao Paulo Sousa da Silve’nin NO-GI, Master 1 Orta sıklette birinci gelerek Yakın Doğu Üniversitesi’ne altın madalya kazandı. Yıllardır Jiu Jitsu ile ilgilenen Silve’nin farklı yarışmalardan birçok altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunuyor.

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