Park JungTae anısına kırdılar

Geleneksel Park JungTae (Park Yung Te) Taekwondo Karate Budo Kırış Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Park JungTae (Park yung te) Taekwondo Karate Budo Kırış Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Müsabakalarda Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen de yakın dostu, Park JungTae (Park yung te) anısına iki özel teknik kırış yaptı.Global Taekwondo Federasyonunun rahmetli kurucu başkanı Grand Master Park JungTae anasına her yıl yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Müsabakanın Hakemliklerini Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Uluslar arası hakamlarimizden Ceyda Uçaner , PınarAkarpınar ve Ana Tüyüsüz yaptı.

BAYANLAR KIRIŞ MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Özlem Tomak 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Mara Armutçu 2.Elena Pakhomova 3.Nehir Seringöz

3.Kategori: 1.Zeynep Zorlu 2.Rabia Tarım 3.Tuba Şenel

4.Kategori: 1.Elif Yüksel 2.Hatice Alyanak 3.Gülcan Abdullah

5.Kategori: 1.Cemre Su Karagöz 2.Dilek Colayır 3.Betül Kara

ERKEKLER KIRIŞ MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Emre Güncan 2.Özel Bayram 3.Abdullah Ekicioğlu

2.Kategori: 1.İsmet Büyüktosun 2.Yusuf Seyha Şen 3.Doruk Türkmen

3.Kategori: 1.Ziya Berk 2.Kuzey Boztaş 3.Murat Berk Bucak

4.Kategori: 1.Utku Sadula 2.Alex Armutçu 3.Şakir A. Yağızsoy

5.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Kıvanç Çağlin 3.Arda Akın Altuntaş

6.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Arda Kara 3.Yunus Emre Tomak

7.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy 2.Kerim Karpuz 3.Arda Aslan Öztürk

8.Kategori: 1.Sezer Er 2.Kemal Köstü 3.Tuğra Tığ

9.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.Mahmut Colayır 3.Taner Kara