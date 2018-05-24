Paraşütler yarın havalanacak

Türk Hava Kurumu'nun (THK) düzenlediği 2018 Yamaç Paraşüt Hedef Ligi'nin 2. etabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilecek.

THK'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 26-27 Mayıs tarihlerinde Uluslararası Hava Sporları Federasyonu standartlarına uygun olarak düzenlenecek. Türkiye, KKTC ve farklı ülkelerden çok sayıda uluslararası yamaç paraşüt sporcusunun katılacağı yarışmada pilotlar hedef noktasına iniş yapmaya çalışacak. Türk Milli Takımı'nı oluşturmak ve milli takımı yarışmalara hazırlamak amacıyla düzenlenen şampiyonada pilotlar kıyasıya yarışacak.

İlk etabı Alanya'da yapılan Yamaç Paraşüt Hedef Ligi, toplam 5 ayaktan oluşuyor. KKTC'nin ardından diğer etaplar Erzincan, Rize ve Eskişehir'de (İnönü) gerçekleştirilecek.