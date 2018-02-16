‘Paragliding Accuracy World Cup’a rüzgar engeli

Tatlısu’da bugün başlayan ‘Paragliding Accuracy World Cup’ rüzgar engeline takıldı. Hava muhalefeti nedeniyle organizasyonun başlaması ertesi güne ertelendi. Paraşütcüler yarın sabah erken saatlerine ertelenen yarışma nedeniyle günü otelde yarışmaya hazırlanarak geçirdi.
Büyük çoğunluğu Kaplıca Hotel’de kalan yarışmacılar, otel önünde paraşütlerini ertesi güne ertelenen yarışma için hazırladı. Bazı yarışmacılar rüzgara rağmen bölgede uçuş antremanı gerçekleştirdi.
Yarın günün erken saatlerinde yeniden başlaması beklenen organizasyon, hava şartlarının elvermesi halinde gerçekleşebilecek..
Uluslararası Hava Sporları Federasyonu tarafından takvimlendirilen organizasyon katagori iki olarak dünya kupasına puan vermesini sağlaması açısından büyük önem taşıyor.
Buyıl 6 ayakta gerçekleştirilecek kupanın ilk ayağı ülkemizde gerçekleşiyor. Bundan sonraki program;
4 Mayıs 2018 Kazakistan
13 Temmuz Endonezya
5 Ekim Kanada
2 Kasım Nepal
14 Aralık Arnavutluk
Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak yarışmaya yirmiden fazla ülke ve yüzden fazla pilot katılıyor. BRT’den canlı olarak yayınlıyor.
Bugün başlayan ancak hava muhalefeti nedeniyşe yarına ertelenen yarışma 18 Şubat’ta sona erecek.
Tüm halkın davetli olduğu etkinlik programının bundan sonraki detayları şöyle:
YARIŞMA PROGRAMI
16 Şubat 08:00-16:30: Yarışma Uçuşları - Tatlısu
17 şubat 08:00-16:30: Yarışma Uçuşları - Tatlısu
18:00 – 21:00: Konser ve Etkinlikler - Tatlısu
18 Şubat 08:00-13:00: Yarışma Uçuşları - Tatlısu
17:00 – 19:00: Kapanış Töreni (Acabulco Hotel’de yarışmacıların onuruna kokteyl)
Organizasyona Katkı Koyanlar:
Girne Belediyesi
Tatlısu Belediyesi
Hava Sporları Federasyonu
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
Türk Hava Kurumu
BRT