Öztoprak Turnuvası şampiyonu Mainardi

Golf Federasyonu organizasyonunda yılın ilk turnuvası Niyazi Öztoprak Open Golf Turnuvası CMC Golf Sahası’nda oynandı.

Oyun Stableford formatında full handicap ve 18 çukur olarak oynandı. Turnuva sonrası ödüller, turnuva sponsoru olan, KKTC Golf Federasyonu Onursal Başkanı Dr. Hasan Öztoprak ve ailesi tarafından takdim edilirken gün, yenen yemek ile son buldu.

Güzel bir havada gerçekleştirilen Niyazi Öztoprak Open Golf Turnuvası dereceleri şöyle:

Net Birincisi: Jean Pierre Mainardi / 40 Puan

Net İkincisi: Gülay Garabli / 35 Puan

Net Üçüncüsü: Rainer Lehmann / 33 Puan

Gross Birincisi: Mustafa Sedat / 24 Puan