Öztoprak aday olmayacak

Golf Federasyonu Başkan Dr. Hasan Öztoprak, genel kurulda başkan adayı olmayacağını açıkladı

Golf Federasyonu Başkan Dr. Hasan Öztoprak, Golf Federasyonu’nun özerkliğinin kazanılması için gerçekleştireceği genel kurulda başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Golf Federasyonu Başkan Dr. Hasan Öztoprak’ın yayınladığı basın bildirisi şöyle:

“19 Nisan 2018 tarihinde Sayın Başbakan Tufan Erhürman tarafından KKTC Golf Federasyonu Başkanlığı görevine getirilmiş bulunmaktayım.

Kendilerine ve Spor Dairesi Müdürü Sn. Alkan Değirmencioğlu'na teşekkürlerimi sunarım. Kamuoyu tarafından yakından bilindiği üzere federasyon yönetimlerinde son dönemlerde bir huzursuzluk mevcuttu. Yeniden oluşturduğum yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte tüm golf camiası ile bir araya geldik. Görüşmelerimizde sorunlarımızı ve yanlış anlaşılmaları aştığımıza inanıyorum. Her anlamda geleceğe yönelik bir uzlaşı sağlamış bulunuyoruz. Golf sporu, ülkemizde yaygın bir spor dalı değildir. Bizler, bir avuç golf sever olarak tüm enerjimizi, golf sporunun ülkemizde ve özellikle gençler arasında yayılması yönünde kanalize etmeliyiz.

Yeni yönetim kurulu ve federasyonumuza bağlı tescilli 6 kulübümüzle özerkleşme konusunu tek gündem maddesi olarak ele almaya karar verdik. İlk etapta kulüpler arası yarışmaları düzenleyip gerçekleştirdik. En kısa sürede tekrardan özerkleşme genel kurulumuzu toplayıp yeni başkan ve kurullarımızı seçeceğiz.

2012 yılında KKTC Golf Federasyonu Kurucu Başkanı olarak görevlendirildim. Bugüne kadar uzun yıllar çeşitli görevler yanında üç dönem başkanlık yaptım. Federasyonda birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bundan sonra da Golf Sporu için elimden gelen katkıyı ihtiyaç duyulduğu sürece yapmaya devam edeceğim.

Özerkliğimizin tekrardan kazanılması ile ilgili yapacağımız genel kurulda başkanlığa aday olmayacağımı bu vesile ile belirtmek isterim. Genç arkadaşlarımızın bu görevleri daha başarılı bir şekilde sürdüreceğine inancım tamdır.”