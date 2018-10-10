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Özkan Sayılı, satranç turnuvası ile anıldı

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Özkan Sayılı, satranç turnuvası ile anıldı
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Özkan Sayılı Satranç Anı Turnuvası, Genel Orta Öğretim Dairesi'ne bağlı Girne bölgesi okulları, Anafartalar Lisesi’nin ev sahipliğinde, 8 Ekim Pazartesi günü 9.30 – 12.30 saatleri arasında, toplam 42 satrancının katılımı ile gerçekleştirildi.

Turnuva bitiminde, Özkan Sayılının ailesinin de katıldığı ödül töreninde, katılanlara ve dereceye girenlere ödülleri verildi. Oya Kutsal’ın duygu yüklü konuşmasında Özkan Sayılı’nın mesleğinde başarılı, özverili ve satranca çok büyük katkıları olduğu örnekler verilerek anlatıldı. Özkan Sayılı’nın kızı Dr. Ayşe Sayılı, babasıyla onur duyduklarını, onu anmak için düzenlenen bu güzel etkinliğe katkı koyanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Tüm meslek yaşamı boyunca satranç sporunu öğrencilere sevdirmek için çalışmalar yapan öğretmen Özkan Sayılı, bu sporun okullarda yaygınlaşması için Genel Orta Eğitim Dairesi’nin de desteği ile çok çaba gösterirken, çeşitli satranç turnuvaları ve kurslar düzenlenmesine katkılarda bulundu. Özkan Sayılı 1983'te KKTC’nin satranç şampiyonu oldu.

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