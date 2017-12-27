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Özel turnuvanın birincisi, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim

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ALGIM Özel Eğitim Merkezi tarafından organize edilen Bowling Turnuvası’nın birincisi, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim oldu

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Özel turnuvanın birincisi, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim
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ALGIM Özel Eğitim Merkezi yeni yıl kutlama etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli sporcuların katıldığı ve geleneksel olarak gerçekleştirilen Bowling Turnuvası’nın dördüncüsünü, Telsim’in de katkılarıyla düzenlendi.

Küçük Kaymaklı Lemar Bowling Salonu’nda yapılan etkinlikte tüm özel çocuklar bowling oynarak birbirleriyle mücadele etti. Yakın Doğu Koleji öğrencileri de tunuvaya gelerek, özel gereksinimli çocuklarla birlikte bowling oynadılar. Turnuvada Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim takımı şampiyon olurken, Girne Özel Eğitim ikinci, Yeşilyurt Özel Eğitim üçüncü ve ALGIM Özel Eğitim takımı dördüncü oldu. Ayrıca turnuvanın bireysel sayı şampiyonluğunu ALGIM takımından Yudum Kartal elde etti.

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