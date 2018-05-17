Özel sporcular DAÜ’de buluştu

Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri yaşıtlarıyla kaynaştırıp topluma kazandırmayı amaçlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin Dünya Yaz Oyunları Hazırlık Kampı, DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor

Dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu ve en büyük amatör spor organizasyonlarından biri olan Special Olympics’in bir parçası olarak faaliyet gösteren Özel Olimpiyatlar Türkiye, özel eğitim gereksinimi olan bireyler için düzenlediği etkinliklerine Dünya Yaz Oyunları Hazırlık Kampı ile devam ediyor. 2019 yılında Abu- Dhabi’de gerçekleştirilecek 170’ten fazla ülkenin katılacağı Dünya Yaz Oyunları’na, Türkiye’yi temsilen gidecek sporcu kafilesi hazırlık kampı için Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde buluştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kampta tüm özel ve partner sporcular 5 ayrı spor branşında gün boyunca antrenmanlara katılıyorlar. Sosyal etkinliklerle de zenginleştirilen kamp programı, karma futbol, bocce, masa tenisi, atletizm ve yüzme branşlarında düzenli antrenmanlardan oluşuyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden seçilen 36 özel ve partner sporcunun katıldığı etkinliklerde, sporculara alanında uzman antrenörlerin yanı sıra Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri eşlik ediyor.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek’in oyunlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Özel çocuklarımızı sosyal hayatın içine çekebilmek amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerimize devam ediyoruz. Çocuklarımızın yaşıtlarıyla kaynaştıkları, birlikte yarışıp birlikte kazanmanın mutluluğunu yaşadıkları bir ortam yaratmaktan dolayı çok mutluyuz. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bize kapılarını üçüncü kez açtığı, oyunu ve hayatı güzelleştirmemize fırsat verdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu sene de Doğu Akdeniz Üniversitesi gönüllü öğrencileri ile hep birlikte yüksek sesle hayat birlikte, oyun birlikte diyoruz” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin çalışmalarını beğeniyle takip ettiklerini belirtti.

Rektör Osam, “Özel eğitim gereksinimi olan bireylerimizin spor alanında başarılara imza attıklarını görmek, Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları ve ekibini üçüncü defa üniversitemizde ağırlamaktan, üniversitemizde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu özel çocuklarımız seneye uluslararası bir etkinlikte Türkiye’yi temsil edecekler. Onun için bu sporcularımızı ağırlamaktan ayrıca çok mutluyuz. Diliyoruz ki, bizim üçüncü yılını gerçekleştirdiğimiz bu proje adadaki diğer üniversitelere de örnek teşkil eder. Onların da katılımı ile bu aile daha da genişleyerek büyür.” dedi.