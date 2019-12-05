Özbilgehan:Ülkemiz bir değerini daha yitirdi

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden KKTC Engelliler Spor Federasyonu eski Başkanı ve Kıbrıs Türk Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet için bir taziye mesajı yayınladı.

Özbilgehan, ülkemizin bir değerini daha yitirdiğini belirterek, Sedat Hacımehmet’in özellikle KKTC Engelliler Spor Federasyonu için büyük emek harcadığını ve bunun unutulmayacağını ifade etti. Özbilgehan, Sedat Hacımehmet’e Allahtan rahmet, yaslı ailesine ise başsağlığı ve sabır dilediğini sözlerine ekledi.