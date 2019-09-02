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Özbilgehan, Çiftçi'yi ikna etti

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Okçuluk Federasyonundaki başkanlık görevinden ayrılma kararı alan Ferdi Çiftçi, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ile yaptığı görüşmenin ardından görevine devam etme kararı aldı

Özbilgehan, Çiftçi'yi ikna etti
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KKTC Okçuluk Federasyonu’ndaki başkanlık görevinden geçtiğimiz hafta ayrılacağını dile getiren Ferdi Çiftçi, dün Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ile yaptığı görüşmenin ardından görevine devam etme kararı aldı.

Daire müdürü Mehmet Özbilgehan ile çok samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi, istifa kararından vazgeçtiğini ve Spor Dairesi ile istişare içerisinde görevine devam ederek Okçuluk Federasyonu’nu daha ileri bir noktaya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çiftçi, ilk iş olarak yeniden yapılanma adına adımlar atacaklarını da aktardı.

Özbilgehan: “Uyum içerisinde çalışacağız”

KKTC Okçuluk Federasyonu’nda yaşanan sıkıntıları başkanla görüşerek çözme adına adım attıklarını ifade eden Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, yaşanan sıkıntıları gidermek ve okçuluğu daha iyi bir noktaya getirmek adına federasyon başkanı Ferdi Çiftçi ile mutabık kaldıklarını söyledi. Okçuluk Federasyonu’nun yeniden yapılandırılması ve ileriye dönük çalışmalar yapabilmesi için kararlılık ve uyum içerisinde çalışacaklarını belirten Özbilgehan, başkanın görevinin başında olduğunu sözlerine ekledi.

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