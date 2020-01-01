Özbilgehan 2020 yılının uğurlu gelmesini diledi

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, 2019’u uğurlayıp 2020 yılına girerken bir mesaj yayınlayarak, genelde tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının, özelde de tüm ülke spor camiasının yeni yılını kutladı.

Özbilgehan, 2020 yılının ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederken, tüm halkımıza sağlık dolu bir yıl diledi. 2020 yılının ülke sporu ve sporcusuna uğurlu gelmesini ve başarılarla dolu bir yıl olmasını dileyen Özbilgehan, bu vesileyle spor camiasının yeni yılını tüm çalışma arkadaşları adına kutladığını sözlerine ekledi.