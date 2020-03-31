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Özata’dan spor hizmeti

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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği antrenörlerinden Türkay Özata, canlı yayında spor yaptırarak, halkımıza ve sporculara sağlıklı yaşam olanağı sağlamaya başladı

Özata’dan spor hizmeti

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği antrenörlerinden Türkay Özata, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle “Evde kal” çağrısına uyan halkımıza ve Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği sporcularına, canlı yayında spor yaptırarak, sağlıklı yaşam olanağı sağlamaya başladı.

Başarılı antrenör Türkay Özata, “Canlı yayında sizlere spor yaptıracağım. Spor hem çocuklarımıza hem de büyüklere yönelik olacaktır. Katılmanızı rica ederim.

Eğer güzel bir katılım sağlanırsa virüs tehlikesi geçene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Canlı yayına benim kendi kişisel Facebook sayfam üzerinden katılabilirsiniz.” Açıklamasını yaparak, spor canlı yayınını duyurdu.

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