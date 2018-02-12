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Ozanköy'den bu kez de Bolkan bombası

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Ozanköy'den bu kez de Bolkan bombası
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Ozanköy, ara transferde gerçekleştirdiği önemli transferlerden sonra bu kez de teknik futbolumuzun deneyimli teknik direktörü Mehmet Bolkan'ı takımın başına getirip, ligde kalmak için mücadeleyi bırakmayacağını göstermiş oldu

İsa TABAK

K-PET Süper Lig'de son sıraya demir atan Ozanköy, ara transferde patlattığı transfer bombalarından sonra bu kez de teknik direktör bombası patlatırken, futbolumuzun deneyimli teknik direktörü Mehmet Bolkan bir araya gelen bombasını patlatırken, ligde kalmak için mücadeleyi bırakmayacağını göstermiş oldu.

Dün öğle saatlerinde Mehmet Bolkan ile ofisinde bir araya gelen kulüp başkanı Sami Otçuoğlu başarılı teknik direktör ile el sıkıştı. Türk Ocağı'na geçtiğimiz sezon ilk kupa şampiyonluğunu yaşatan Mehmet Bolkan, ilk devrede Türk Ocağı'ndan ayrılmıştı. Böylelikle Mehmet Bolkan ile Ertaç Taşkıran'ın yolları bu kez de Ozanköy'de kesişmiş oldu.

Mehmet Bolkan'ın göreve gelmesi ile birlikte Ozanköy'de geçtiğimiz hafta göreve getirilen Mehmet Merteroğlu'nun görevi ise son bulmuş oldu.

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