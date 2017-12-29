2017 World Beauty Fitness & Fashion Inc. Güz Dönemi Şampiyonası’nda ikinci sırayı elde ederek “WBFF Pro” unvanını kazanan Aykut Özakın, DAÜ’nün gururu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 2016 Junior Classic Vücut Geliştirme Şampiyonu ve 2017 KKTC Pro Fitness Şampiyonu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü son sınıf öğrencisi Aykut Özakın, 2017 World Beauty Fitness & Fashion Inc. (WBFF) Güz Dönemi Şampiyonası’nda ikinci sırayı elde ederek “WBFF Pro” unvanını kazandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, fitness dünyasındaki en prestijli unvanlar arasında yer alan WBFF Pro’yu almaya hak kazanarak profesyonelliği tescil edilen Aykut Özakın’ı 25 Aralık 2017 Pazartesi günü, saat 11:00’de makamında kabul etti. Prof. Dr. Osam, Özakın’ı başarılarından dolayı tebrik ederek bizzat destekleyeceğini söylerken, Aykut Özakın da Prof. Dr. Osam’a ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti.