Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi

Hamitköy Spor Kulübü yöneticisi ve alt yapı komitesi başkanı Serkan Sakallı’nın organizesi ve Hamitköy muhtarı Feyzullah Bostancı’nın da girişimleri ile Hamitköy halı sahasında sosyal amaçlı bir futbol maçı oynandı.

Bir dönemin başarılı kalecisi Ahmet Yaşar Karahüseyin (Ağa) ile önemli futbolcularından Birol Ortega’nın kaptanlıklarını yaptıkları maça ilgi büyük oldu. Eski hakemlerden Metin Koruer’in hakemliğini yaptığı maça köylüler de büyük ilgi gösterirken, maçın normal süresi 4-4 berabere tamamlandı. Maçı ise penaltı vuruşları sonunda Birol Ortega’nın takımı kazandı. Maçın sonunda Birol Ortega, taraftarlarının omuzlarında sahayı terk etti.