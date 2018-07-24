Ömürsel için yarıştılar

Merhum Cemal Ömürsel Taekwondo Karate Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Hyong Pumse Kata Müsabakaları Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde Pazar günü yapıldı.

Anısına her yıl müsabaka düzenlenen federasyon yönetim kurulu üyelerinden Cemal Ömürsel Yarışması’nın ödüllerini federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdi. Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Zehra Karip, Fikri Özler ve Pınar Akarpınar yönettiler.

BAYANLAR HYONG

1.Kategori: 1.Ömür Zahide Gül 2.Zehra Bilge Bayram 3.BetülCeylan

2.Kategori: 1.Ayça Karip 2.İpek Nur Gül 3.Tuba Şener

3.Kategori: 1.Nehir Seringöz 2.Şifa Yücedağ 3.Esma Özbiçer

4.Kategori: 1.Ela Kılıç 2.Kayra Bilge 3.Gülcan Abdullah

5.Kategori: 1.Dalya Türk 2.Saadet Koç 3.Didem Kara

6.Kategori: 1.Yaren Yuvka 2.Ceren Acaralp 3.Nuket Türk

ERKEKLER HYONG

1.Kategori: 1.Kağan Çağın 2.Osman Mminifoğlu 3.Yunus Alaçam

2.Kategori: 1.Emir Veysel Levent 2.Barış Yıldırım 3.Ramadan Alaçam

3.Kategori: 1.Emre Karınca 2.Mustfa Zana Bayram 3.Ufuk Eren Öztürk

4.Kategori: 1.Muhammet Talha Selçuk 2.Mert Can Aslantaş 3.Vandad Lozani

5.Kategori: 1.Mustafa Baran İğrek 2.Arda Yılmaz 3.Erol Barabar

6.Kategori: 1.Ata Sayar 2.Ege Kılıç 3.Ali Kuzey Koluman

7.Kategori: 1.Mert Kaya 2.Ufuk Gül 3.Arda Kara

8.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Kerim Karpuz 3.Korhan Çağın

9.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu 2.Yunus Emre Tomak 3.Zeynel Yıldırım