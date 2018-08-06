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Omonoia’dan net mesaj

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Omonoia’dan net mesaj
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Hamit SAKALLI

Yeni başkanı ve sahibi ile birlikte yeniden yapılanmaya giden Omonoia, geçtiğimiz gün GSP Stadı’nda Yunanistan’ın köklü ekiplerinden Panathinaikos ile bir dostluk mücadelesine çıktı. Gate 9’ın tribünlerden çekilmesinden sonraki ilk önemli sınavdan hem Omonoia tribünleri hem de takımı net bir başarıyla çıktı. Omonoia-Panathinaikos mücadelesinde tam 13.000 biletli taraftar yer aldı. Baştan sona Omonoia’nın üstünlüğünde geçen mücadeleden Omonoia, 18. Dakikada Matt Derbyshire ile bulduğu golle karşılamadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

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