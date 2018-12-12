banner237
2018’in en çok satan kitapları
2018’in en çok satan kitapları
21 0
Enduro sezonu tamamlandı
Enduro sezonu tamamlandı
21 0
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
21 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
21 0
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
64 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
26 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
35 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
274 0
banner82

Omaç Başat Turnuvası’nda final zamanı

banner27

Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçları bu akşam oynanıyor

banner210
Omaç Başat Turnuvası’nda final zamanı
banner215

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçları bugün oynanacak.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuvada sona gelindi. Turnuvada üçüncülük ve final karşılaşmaları bugün Gençlik Gücü Halı Sahası’nda yer alacak. Günün ilk maçında saat 19.00’da yarı finallerde mağlup olan ekipler BRT ile Diyalog Gazetesi üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından saat 20.00’de Kıbrıs Gazetesi ile Yenidüzen Gazetesi finalde şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara kupaları takdim edilecek.

Bugün (13 Aralık Perşembe)

Üçüncülük maçı: BRT – Diyalog (19.00)

Final maçı: Kıbrıs - Yenidüzen (20.00)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.