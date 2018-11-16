Omaç Başat Turnuvası devam ediyor

Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda dördüncü maçlar tamamlanırken, BRT ve Yenidüzen yollarına kayıpsız devam ediyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda dördüncü maçlar 15 Kasım Perşembe akşamı oynandı.

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda oynanan dördüncü hafta maçlarını Diyalog Gazetesi bay geçerken, BRT ve Yenidüzen Gazetesi haftayı galibiyetle tamamladı. Günün ilk maçında BRT rakibi Kıbrıs Gazetesi’ni 6-2 yenerek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Bu maçla beraber Kıbrıs Gazetesi grupta maçlarını tamamlayarak üçüncülüğü garantiledi.

Günün diğer maçında ise Yenidüzen Gazetesi rakibi Basın-Sen’i 9-3 yenerek üçte üç yapan bir diğer ekip oldu. Alınan bu sonuçların ardından BRT ve Yenidüzen’in grubu ilk iki sırada bitirmesi kesinleşmiş oldu.

Turnuvada grup aşamasının son maçları 22 Kasım Perşembe akşamı oynanacak. Son hafta karşılaşmasında Diyalog Gazetesi ile Basın-Sen karşılaşacak. Galip gelecek olan takım grubu dördüncü tamamlayarak yarı finale yükselecek. Diğer karşılaşmada ise BRT ile Yenidüzen Gazetesi karşılaşacak. Galip gelecek olan taraf grubu lider tamamlayacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanan turnuvada lig sonunda ilk dört sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme sistemine göre yarı final oynayacak. Son sıradaki takım ise turnuvaya veda edecek.

SONUÇLAR

BRT – Kıbrıs Gazetesi: 6-2

Basın-Sen – Yenidüzen Gazetesi: 3-9

Diyalog Gazetesi (Bay)

5. HAFTA PROGRAMI (22 Kasım Perşembe)

Diyalog Gazetesi – Basın-Sen (19.00)

Yenidüzen – BRT (20.00)

Kıbrıs Gazetesi (Bay)

GOL KRALLIĞI

6 Gol: Türcan Heper (BRT)

5 Gol: Halit Dağ (Yenidüzen), Mete Asilsoy (BRT), Okan Karademir (Basın-Sen)

4 Gol: Ahmet Ogan (BRT), Burhan Cambaz (Basın-Sen), Emin Akkor (Kıbrıs), Kanı Aldağ (Yenidüzen)

Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.BRT 3 3 0 0 20 10 10 9

2.Yenidüzen 3 3 0 0 15 6 9 9

3.Kıbrıs Gazetesi 4 2 0 2 12 13 -1 6

4.Basın-Sen 3 0 0 3 11 20 -9 0

5.Diyalog Gazetesi 3 0 0 3 7 16 -9 0