Omaç Başat anısına kırdılar

Omaç Başat (Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlarından, Uluslar arası Taekwondo Hakemi, Gazeteci Yazar) Taekwondo Karate Budo (Muaythai-wushu ) Yıldızlar Kırış Müsabakaları 28 Mayıs 2019 Salı günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.
Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Ali Uslu Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.
Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği,Türk Ocağı Limasol, Girne Halk Evi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü, Mağusa Şampiyonlar Taekwondo takımlarından lisansları vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.
1.Kategori: 1.Elay Kanioğulları 2.Venüs Söker 3.Melis Mina Kızıltaş
2.Kategori: 1.Kerem Yusuf Çoban 2.Kerim Kasım Çoban 3.Zeynel Yıldırım
3.Kategori: 1.Abdullah Ekicioğlu 2.Utku Sadulla 3.Mahmut Colayır
4.Kategori: 1.Kuzey Dumlupınar 2.Osman Minifoğlu 3.Taner Kara
5.Kategori: 1.Ömür Ulaş Küçükkale 2.Muhammed T. Selçuk 3.Bahadır Boz
6.Kategori: 1.Ege Bayraktar 2.Kııvanç Çağlin 3.Sinan Kara