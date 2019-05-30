Omaç Başat anıldı

KTSYD yönetim kurulu eski üyesi ve Milli Olimpiyat Komitesi eski başkanı Omaç Başat ölümünün 5. yılında kabri başında anıldı

Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar hizmet eden spor yazarı, gazeteci Omaç Başat ölümünün beşinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonunda, Omaç Başat’ın ailesi ve sevenlerinin bir araya geleceği anma töreni dün Lefkoşa Kabristanlığı’nda bulunan mezarı başında gerçekleştirildi.

OBEN: “GERÇEK BİR SPOR ADAMIYDI”

Törende konuşan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, Omaç Başat’ın birçok spor federasyonunun kuruluşunda görev yapan, yönetimlerinde çalışan gerçek bir spor adamı olduğunu söyledi. Oben, “Aramızdan ayrıldığı güne kadar spor basınına hizmet etti.

Bir ömrü ülke sporuna adayan bir abimizdi. Ondan çok şey öğrendik. Ondan öğrendiğimiz tecrübelerle belki de bugüne geldik” dedi.

BİRİNCİ: “DÜRÜSTLÜKTÜ, ÇALIŞMAKTI, SPORDAKİ AŞKTI”

KTSYD eski başkanı Ertan Birinci yaptığı konuşmada 1983 yılında kurulan KTSYD’de yönetim kurulunda Omaç Başat’ı tanımaya başladığını belirterek, “Spor yazarlığını yaşamının hiçbir devresinde ihmal etmedi. Omaç Başat dürüstlüktü, çalışmaktı, spordaki aşktı bence. Böylesi bir duayenle çalışma fırsatı bulan birisiyim. Onu anmaya, yaşatmaya ve yazamaya devam edeceğiz. Çünkü yeni neslin buna ihtiyacı var” dedi.

KAÇMAZ: “YOL GÖSTERİCİ, KILAVUZDU”

KTSYD eski başkanı Ogün Genç Kaçmaz yaptığı konuşmada Omaç Başat’ın yapacak çok daha işi olduğunu belirterek şunları dile getirdi: “Çünkü hiç bıkmayan, usanmayan, zamanla işi olmayan, sınır tanımayan, sporun her alanında aşk ve tutku ile mücadele eden biriydi. Onun girişimleri ile birçok temas yaptık. Hep üretmeye çalışan, spora bir noktadan katkıda bulunmaya çalışan abimizdi. Yol gösterici, kılavuzdu. Spor dünyamızın bu tür insanlara çok ihtiyacı var. Bu gibi insanların eksikliğini günümüzde çok hissediyoruz.”

BEKİROĞULLARI VE KAYA: “FEDERASYONLARIMIZ BUGÜN VARSA, EMEKLERİ BÜYÜKTÜR”

Törende Omaç Başat’ın kurulmasında yer aldığı federasyonlardan Masa Tenisi Federasyonu ve KKTC Voleybol Federasyonu başkanları Mustafa Bekiroğulları ve Enver Kaya da birer konuşma yaptı. Bekiroğlu konuşmasında “Bizim federasyonumuzun kurucu başkanlığını yaptı. Şu anda masa tenisi bu ülkede yaşıyorsa temellerini atan mihenk taşlarından birisidir” ifadelerini kullandı.

Enver Kaya ise “O günden sonra çok uzun sürede ülke sporuna çeşitli görevlerde emek vermiş, ender yetiştirdiği spor adamlarından biriydi. Federasyonumuzun Asım Burç ile birlikte kurucu üyeleri arasında ve bugün 50’nci yılına gelmesinde büyük emek harcadı. Bugün eğer voleybol varsa Burç ile birlikte Başat’ın emekleri büyüktür” ifadelerini kullandı.

HATAY: “OMAÇ BAŞAT ANLATMAKLA BİTMEZ”

Omaç Başat’ın çalışma arkadaşı spor yazarı Yücel Hatay, Başat’ı özlemle andıklarını belirtti. Hatay, “Omaç Başat benim çocukluk arkadaşımdı. Gazeteciliğe birlikte başladık. Anlatmakla bitmez. Çok sosyal bir kişiliği vardı. Sporun dışında pek bilinmez ama tiyatroculuğu vardı. Onunla ilgili bir belgesel yapabilsek sanırım yaptıklarını ileriye taşımak adına çok daha iyi olacaktır” dedi.

BAŞAT AİLE ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat yaptığı konuşmada törene katılanlara ailesi adına teşekkür etti. Başat, “Omaç Başat anlatılacak birisi değildi. Bu kadar güzel dostlar arkadaşlıklar edindi. Nurlar içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Tören din görevlisinin okuduğu dualarla sona erdi.