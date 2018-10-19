Omaç Başat Anı Turnuvası başlıyor

Bu yıl 4’üncü kez Omaç Başat ismiyle düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Halı Saha Turnuvası önümüzdeki hafta başlayacak. Turnuvaya bu yıl beş takım katılım gösteriyor.

Sponsorluğunu Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın üstlendiği, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilecek olan KTSYD 4. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası, Gençlik Gücü Halı Sahası’nda yer alacak. Turnuvada Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen Gazetesi, Basın-sen, Diyalog Medya Grubu ve Bayrak Radyo Televizyon kurumu katılım gösterdi. Geçtiğimiz gün gerçekleşen kura çekimiyle fikstür belirlendi. Turnuva 25 Ekim Perşembe günü oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak. Turnuvanın diğer maçları her hafta Çarşamba günü oynanacak.

Tek devreli lig usulüne göre beş hafta oynanacak olan turnuvada ilk 4 sırada yer alacak olan takımlar 1-4 ve 2-3 şekilde olmak üzere yarı finalde eşleşecek. Yarı finallerde rakiplerine üstünlük sağlayacak olan takımlar finalde şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük maçına çıkacak. Turnuvanın ilk maç programı şu şekilde:

25 Ekim Perşembe

Kıbrıs Gazetesi – Basın-Sen

Diyalog - Yenidüzen